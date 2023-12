Spt Energyadr Aktie: Ist das wirklich normal?

Derzeit wird die Aktie von Energy als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31. Dies bedeutet, dass die Börse 31,36 Euro für jeden Euro Gewinn von Energy zahlt, was 160 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat Energy im letzten Jahr eine Rendite von 8,45 Prozent erzielt, was 18,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Energy in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben sich für Energy in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie insgesamt ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Energy daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.