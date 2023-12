Spt Energyadr Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Energy-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,22 HKD einen Abstand von -15,38 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,26 HKD aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,25 HKD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -12 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem KGV-Wert von 31,36 ist die Energy-Aktie deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 11,72, was einer Überbewertung von 168 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite der Energy-Aktie liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,32 Prozent liegt. Diese Differenz von -9,32 Prozent führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Energy liegt bei 61,97 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 63,33 Punkten zeigt keine Über- oder Unterbewertung an. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt erhält die Energy-Aktie daher negative Bewertungen sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht.