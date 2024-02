Spt Energyadr Aktie: Bloß aufpassen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor zur Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen hat das Interesse der Anleger auch die Aktie von Energy in den sozialen Medien erreicht. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Auch wurden in jüngster Zeit weder starke positive noch negative Themen rund um Energy diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat die Aktie von Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,45 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +16,25 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,8 Prozent gefallen sind. Selbst im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor hat die Aktie eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Bewertung spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Mit einem KGV von 31,36 liegt Energy über dem Branchendurchschnitt von 13, was einer Differenz von 127 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV gilt die Aktie als "teuer" und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,25 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,199 HKD weicht somit um -20,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch im Blick auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,21 HKD) liegt der letzte Schlusskurs (0,199 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,24 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Energy-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.