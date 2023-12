Spruce Ridge Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "UNI-PRESIDENT CHINA":

Die Spruce Ridge-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,06 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,09 CAD, was einem Unterschied von +50 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,07 CAD zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +28,57 Prozent darüber lag.

Im Branchenvergleich der "Materialien"-Sektor-Aktien hat Spruce Ridge in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -8,33 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Spruce Ridge um 2,24 Prozent höher als der Branchendurchschnitt. Diese Performance führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Sentiment und Buzz, also der Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Aktivität im Netz schwach war. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher erhält Spruce Ridge in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Spruce Ridge-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (38,46) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Spruce Ridge.