Spruce Ridge Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Fall von Spruce Ridge liegt der Wert des KGVs bei 13,44, was im Vergleich zum Branchenmittel im Bereich "Metalle und Bergbau" deutlich günstiger ist und somit als unterbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 328,6, was einen Abstand von 96 Prozent zum KGV von Spruce Ridge bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der Signale für die technische Analyse liefert. Der RSI von Spruce Ridge zeigt mit einem Niveau von 100 eine Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 75 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Beim Vergleich des Aktienkurses zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Spruce Ridge mit einer Rendite von -8,33 Prozent um mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -21,56 Prozent, wobei Spruce Ridge mit 13,23 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Spruce Ridge derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,5 % in der Branche "Metalle und Bergbau". Die Differenz von 3,5 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.