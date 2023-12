Spruce Ridge Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig ist. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt das KGV von Spruce Ridge bei 15,82, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 321 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet wird und somit ein "Gut" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Spruce Ridge. Positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen gesprochen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einschätzung im Anleger-Sentiment.

Was die Dividende betrifft, so liegt Spruce Ridge mit einer Dividende von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,77 % in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Spruce Ridge bei 0,08 CAD, was einer Abweichung von +33,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Kurzfristig gesehen wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Abweichung zum GD200 ebenfalls bei +33,33 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.