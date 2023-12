Spruce Ridge Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Aktie von Spruce Ridge wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 15,82 liegt sie insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 319,16 beträgt. Dies führt zu einer fundamentalen Einstufung der Aktie als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Spruce Ridge liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Spruce Ridge eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Zusammengefasst erhält Spruce Ridge daher für diese Stufe ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Spruce Ridge mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,84 %) niedriger. Aufgrund dieser Differenz von 3,84 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.