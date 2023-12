Spruce Biosciences Inc Aktie: Das war abzusehen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Spruce Biosciences in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Spruce Biosciences unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bei Spruce Biosciences in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Analysten bewerten die Spruce Biosciences-Aktie derzeit ebenfalls positiv, mit insgesamt 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Gemäß der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (4 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 166,67 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Spruce Biosciences eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Spruce Biosciences-Aktie hat einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Spruce Biosciences.