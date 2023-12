Spruce Biosciences Inc Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Spruce Biosciences-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es gab im letzten Monat keine Updates von Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (4 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 140,96 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Spruce Biosciences für diesen Abschnitt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Spruce Biosciences in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Spruce Biosciences unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Spruce Biosciences bei 2,03 USD liegt, während die Aktie selbst bei 1,66 USD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -18,23 Prozent zum GD200 und einer Bewertung "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 1,37 USD, was einer Distanz von +21,17 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.