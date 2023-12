Spruce Biosciences Inc Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Spruce Biosciences-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analysten eine "Gut"-Bewertung abgegeben, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 166,67 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Spruce Biosciences-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, da in den vergangenen Wochen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den Social Media zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Spruce Biosciences. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie ist im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

