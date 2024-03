Spruce Biosciences Inc Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Spruce Biosciences-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 2,42 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 5,11 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +111,16 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,83 USD liegt mit einem Unterschied von +33,42 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Spruce Biosciences-Aktie für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Die Analysten bewerten die Spruce Biosciences-Aktie ebenfalls positiv. Von insgesamt 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Auch aktuelle Reports führen zu einer ähnlichen Einschätzung, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 7 USD, was ein Aufwärtspotential von 36,99 Prozent bedeutet und somit zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Spruce Biosciences-Aktie liegt bei 56,44, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Spruce Biosciences-Aktie überwiegend positiv sind. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Spruce Biosciences sowohl aus charttechnischer Sicht als auch von Analysten und Anlegern positiv bewertet wird.