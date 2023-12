Spruce Biosciences Inc Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Anzahl der Bewegungen. Der RSI-Wert der Spruce Biosciences liegt bei 51,35, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Spruce Biosciences insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 143,9 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Daher erhält Spruce Biosciences in diesem Abschnitt insgesamt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Spruce Biosciences haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht zeigt die charttechnische Bewertung ein gemischtes Bild: Der aktuelle Kurs der Spruce Biosciences liegt bei 1,64 USD, was -18,41 Prozent unter dem GD200 ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen zeigt einen Kurs von 1,35 USD an, was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Insgesamt wird der Kurs der Spruce Biosciences-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.