Spruce Biosciences Inc Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Spruce Biosciences Aktie derzeit 81,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +130 Prozent, was zu einer generellen Einschätzung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Spruce Biosciences geführt wurden. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder besonders positive noch negative Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spruce Biosciences Aktie derzeit mit einem Wert von 7,1 überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 22, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Spruce Biosciences stark abgenommen hat, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.