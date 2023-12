Spruce Biosciences Inc Aktie: Der Knaller!

Die Anleger-Stimmung bei Spruce Biosciences in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigt sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Spruce Biosciences liegt derzeit bei 23,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher bekommt das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz, wobei Spruce Biosciences auch hier als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Spruce Biosciences vor, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4 USD, was einer potenziellen Steigerung um 142,42 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Spruce Biosciences-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde. Insgesamt erhält Spruce Biosciences auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.