Spruce Biosciences Inc Aktie: Jubelschreie!

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Spruce Biosciences-Aktie abgegeben. Beide Bewertungen waren positiv, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 4 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 185,71 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ergibt der RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,4 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 und GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Spruce Biosciences-Aktie, wobei die Bewertungen von Analysten, Sentiment und technischer Analyse unterschiedliche Einschätzungen liefern. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.