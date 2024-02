Spruce Biosciences Inc Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Spruce Biosciences hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und ist derzeit 66,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, und 135,37 Prozent über dem GD200. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" und einer langfristigen Einschätzung von "Gut" aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionsintensität der Spruce Biosciences-Aktie war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spruce Biosciences-Aktie überverkauft ist, mit einem RSI von 23 für die letzten 7 Tage und einem RSI von 15,44 für die letzten 25 Handelstage. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war größtenteils positiv, mit zehn positiven und einem negativen Tag in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung und einem "Gut"-Rating führt.