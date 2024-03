Spruce Biosciences Inc Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie von Spruce Biosciences hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,46 USD verzeichnet, was einem Abweichung von +110,98 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,97 USD über dem letzten Schlusskurs (+30,73 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Somit erhält die Spruce Biosciences-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse der Aktie von Spruce Biosciences eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Spruce Biosciences war vorwiegend positiv, aber in den letzten Tagen gab es vermehrt negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 3 als "Gut" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Empfehlung für Spruce Biosciences aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 7 USD, was eine mögliche Steigerung um 34,87 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,19 USD) bedeutet. Somit erhält Spruce Biosciences insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.