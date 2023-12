Sprouts Farmers Market Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Sprouts Farmers Market war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend negativ. Über einen Zeitraum von vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch deutlich zu positiven Themen gewandelt, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie mit "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Einschätzung für die Sprouts Farmers Market-Aktie ebenfalls als "Neutral" angesehen. Die Bewertungen setzen sich insgesamt aus einer positiven, zwei neutralen und zwei negativen Einschätzungen zusammen. Es wurden keine neuen Analystenupdates zu Sprouts Farmers Market veröffentlicht. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 33 USD, was einer erwarteten Performance von -32,42 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 48,83 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht", während die Redaktion das Rating für die gesamte Analysteneinschätzung als "Neutral" vergibt.

In der technischen Analyse wird die Sprouts Farmers Market-Aktie positiv bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen nach oben auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeichnet sich über einen längeren Zeitraum eine positive Entwicklung ab. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und die positive Veränderung der Stimmungsrate führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung. Somit erhält Sprouts Farmers Market in diesem Punkt die Einstufung "Gut".