Sprouts Farmers Market Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Sprouts Farmers Market war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Analyse von Social Media-Beiträgen gab es insgesamt zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmungseinschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sprouts Farmers Market im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln eine etwas niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,79 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,79 % entspricht. Aus diesem Grund wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für Sprouts Farmers Market ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung, da es eine Empfehlung von 1 Kauf, 2 Neutral und 2 Verkaufseinstufungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Sprouts Farmers Market liegt bei 33 USD, was einem potenziellen Kursrückgang von -37,3 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 52,63 USD liegt. Aufgrund dieser Bewertung wird auch die Analysten-Untersuchung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sprouts Farmers Market derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,68 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 42 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 32. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.