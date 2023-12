Sprouts Farmers Market Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Analyse der Analysten ergab, dass die Aktie des Sprouts Farmers Market auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analysten wurden die Bewertungen wie folgt abgegeben: 1 Gut, 2 Neutral, 2 Schlecht. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 33 USD, was einer Erwartung von -31,54 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 48,2 USD liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Basierend auf diesen Einschätzungen vergeben die Analysten daher insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Sprouts Farmers Market eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Somit wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigte hingegen keine signifikanten Unterschiede, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält Sprouts Farmers Market in diesem Bereich daher eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,96 %) ist die Dividende von Sprouts Farmers Market mit 0 % niedriger einzustufen, da die Differenz 2,96 Prozentpunkte beträgt. Somit ergibt sich aktuell die Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sprouts Farmers Market mit 15,94 auf Basis der aktuellen Notierungen 53 Prozent niedriger liegt als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung von "Gut".