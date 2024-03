Sprouts Farmers Market Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Sprouts Farmers Market hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 99,72 Prozent gesteigert, was mehr als 64 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln verzeichnete in den letzten 12 Monaten im Durchschnitt eine Rendite von -9,32 Prozent, während Sprouts Farmers Market mit 109,04 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sprouts Farmers Market-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 44,79 USD. Der letzte Schlusskurs von 63,59 USD weicht somit um +41,97 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (55,99 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,57 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Sprouts Farmers Market-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet weist Sprouts Farmers Market mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,98 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt (31,92) auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis fällt jedoch weniger positiv aus. Von insgesamt 18 Analysten wurde die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 29 USD, was einer Erwartung von -54,4 Prozent entspricht. Daher wird auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Neutral" vergeben. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Sprouts Farmers Market.