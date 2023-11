Sproutly Canada Inc Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren eine Rolle, sondern auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Internet. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Sproutly Canada in den letzten Monaten folgendes Bild vermittelt: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem in der Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher wird die Aktie von Sproutly Canada in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es konnten kaum Veränderungen identifiziert werden. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Sproutly Canada daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Sproutly Canada beträgt 50. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (ebenfalls 50). Auch auf dieser Basis wird die Aktie von Sproutly Canada weder als überkauft noch -verkauft eingestuft, wodurch auch der RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Sproutly Canada.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Sproutly Canada eingestellt waren. An zwei Tagen wurde überwiegend positiv diskutiert, ohne negative Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf der Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Sproutly Canada daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sproutly Canada von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sproutly Canada-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,02 CAD. Daraus lässt sich ableiten, dass der letzte Schlusskurs (0,02 CAD) auf ähnlichem Niveau liegt (Unterschied 0 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (ebenfalls 0,02 CAD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (0 Prozent Unterschied), wodurch die Sproutly Canada-Aktie auch für diesen Aspekt ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Sproutly Canada-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.