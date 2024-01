Sproutly Canada Inc Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Sproutly Canada-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag blieb mit 0,02 CAD unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 CAD weist mit einem Schlusskurs nahe dem Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält Sproutly Canada daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Sproutly Canada gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Sproutly Canada bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sproutly Canada liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von Sproutly Canada in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".