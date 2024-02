Sprout Social Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Sprout Social-Aktie erhält derzeit eine positive Bewertung von Analysten. In den letzten zwölf Monaten wurden sieben "Gut"-, keine "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Eine aktuelle Analyse ergibt ein ähnliches Bild: eine "Gut"-, keine "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 72 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 11,37 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 32,18 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 41,58 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Sprout Social ist größtenteils positiv. Kommentare auf sozialen Plattformen und Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Hinsicht führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Sprout Social-Aktie mit 51,81 USD bewertet, während der aktuelle Kurs bei 64,65 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +24,78 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In ähnlicher Weise wird der GD50 für die vergangenen 50 Tage mit einem Abstand von +5,69 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.