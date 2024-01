Sprout Social Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Sprout Social war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab insgesamt 12 positive und einen negativen Tag, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sprout Social daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht wird Sprout Social laut dem gleitenden Durchschnittskurs aktuell als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 50,7 USD, während der Aktienkurs derzeit bei 55,75 USD liegt, was einer Abweichung von +9,96 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 54,44 USD, was einer Abweichung von +2,41 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Sprout Social in dieser Kategorie das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Sprout Social liegt bei 91,39, was als überkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Sprout Social in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten haben 6 Analysten eine positive Einschätzung abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 71,2 USD, was einem potenziellen Anstieg von 27,71 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Sprout Social-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Sprout Social kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sprout Social jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sprout Social-Analyse.

Sprout Social: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...