Sprout Social Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Sprout Social liegt bei 76,86, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 38,04 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung basieren. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Sprout Social untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren vorwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Der gleitende Durchschnittskurs von Sprout Social liegt bei 50,81 USD, während der aktuelle Kurs bei 61,44 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz von +20,92 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 53,59 USD, was einen Abstand von +14,65 Prozent und ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Gut" bewertet.

Die Analysten haben die Aktie von Sprout Social in den letzten zwölf Monaten mit 6 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für das kommende Jahr wird ein Kursziel von durchschnittlich 71,2 USD prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von 15,89 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.