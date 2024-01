Sprout Social Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Aktie von Sprout Social zeigt interessante Entwicklungen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 50,68 USD, was einem Abstand von +14,03 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 57,79 USD entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 54,73 USD, was einer Differenz von +5,59 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal liefert.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich gemischt. Während in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Sprout Social veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vermehrt mit negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Sprout Social-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung.

Die Analysteneinschätzungen für Sprout Social sind größtenteils positiv, mit 6 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 71,2 USD, was einer Empfehlung von +23,2 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Insgesamt erhält die Sprout Social-Aktie somit eine positive Bewertung und wird von Analysten mehrheitlich empfohlen.