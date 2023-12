Sprout Social Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Sprout Social liegt bei 5,8, was auf eine "gute" Einschätzung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 28,46 und deutet ebenfalls auf eine "gute" Einschätzung hin.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt waren 11 Tage von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sprout Social. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie mit einem "gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Sprout Social lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "guten" Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analysten Bewertungen für die Sprout Social-Aktie abgegeben, von denen alle 6 "gut" waren. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 71,2 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 8,62 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Sprout Social ein "gut"-Rating für diesen Analysepunkt.