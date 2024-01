Sprout Social Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Online-Kommunikation. Im Falle von Sprout Social hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte und insgesamt zu einem "Schlecht"-Wert.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 Mal eine "Gut"-Einschätzung für Sprout Social abgegeben, während keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen erfolgten. Langfristig wird der Titel somit von institutioneller Seite aus positiv bewertet. Für den aktuellen Kurs von 58,68 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 21,34 Prozent und legen ein mittleres Kursziel von 71,2 USD fest. Auf dieser Basis ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sprout Social-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 50,64 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 58,68 USD lag, was einer positiven Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 55,73 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sprout Social liegt bei 50,65, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso ergibt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, einen Wert von 46,8, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.