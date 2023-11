Sprott-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sprott":

Die Sprott-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 44,93 CAD, während der Aktienkurs bei 44,33 CAD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -1,34 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 41,26 CAD, was einer positiven Differenz von +7,44 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Einschätzung der Analysten für die Sprott-Aktie ist ebenfalls neutral, basierend auf den Empfehlungen der letzten 12 Monate. In diesem Zeitraum wurden 0 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und 0 schlechte Empfehlungen ausgesprochen. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als neutral bewertet, basierend auf den Studien des letzten Monats. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 47,5 CAD, was einer positiven Entwicklung von 7,15 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Sprott-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sprott-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, mit einem RSI von 4,12 über 7 Tage und einem RSI von 28 über 25 Tage. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.