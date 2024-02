Sprott Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Sprott":

Die Analyse von Sprott durch institutionelle Analysten zeigt gemischte Einschätzungen. In den letzten 12 Monaten wurde der Wert 0 Mal als "Gut" und 2 Mal als "Neutral" bewertet, während keine schlechten Bewertungen vergeben wurden. Langfristig erhält Sprott daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten erwarten eine negative Kursentwicklung von -7,73 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 47,5 CAD festgelegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Die Diskussionintensität zu Sprott wurde langfristig als unterdurchschnittlich bewertet, was als negativ eingestuft wurde. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Insgesamt wurde die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen zeigen außerdem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird die Sprott ebenfalls positiv bewertet. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um +16,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) und wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit einer Abweichung von +10,66 Prozent eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.