Sprott Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der kanadische Vermögensverwalter Sprott konnte in den letzten zwölf Monaten insgesamt zwei Analystenbewertungen verzeichnen. Die durchschnittliche Einschätzung des Unternehmens liegt dabei im neutralen Bereich, mit zwei neutralen Meinungen und keiner negativen Bewertung. Obwohl es keine neuen Analystenupdates im letzten Monat gab, ergibt sich laut den Experten eine Kursprognose von 47,5 CAD für das Wertpapier, was ein Aufwärtspotential von 6,41 Prozent bedeutet.

In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit vermehrt positiv über Sprott berichtet, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen war im normalen Bereich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion eine positive Bewertung.

Die Anleger zeigen sich ebenfalls überwiegend positiv gegenüber Sprott, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in Bezug auf die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse und den Handelssignalen erhält Sprott daher eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sprott liegt bei 42,94, was als neutrale Situation interpretiert wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt erhält Sprott von der Redaktion in allen Kategorien eine positive Bewertung.