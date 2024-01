Sprott Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Sprott":

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Sprott auf langfristiger Basis lautet "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, schätzten 2 die Aktie als neutral ein. Es gab keine positiven oder negativen Updates von Analysten in Bezug auf Sprott im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 47,5 CAD, was einer Erwartung von 10,52 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 42,98 CAD liegt. Aufgrund dieser Schätzungen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Sprott. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI für Sprott liegt derzeit bei 82,09 Punkten, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Sprott daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sprott überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen für die Anleger von Interesse. Aufgrund dieser positiven Signale erhält Sprott insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.