Sprott Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen und zeigt an, ob sie überkauft oder überverkauft sind. Der RSI der Sprott liegt bei 44,76, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 37 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Sprott daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Sprott 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 5,23 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Sprott für diesen Abschnitt daher eine "Gut"-Bewertung.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Sprott mit 45,14 CAD derzeit 7,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Sprott ist größtenteils positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch anhand der Handelssignale. Die Nutzer der sozialen Medien haben jedoch in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der Stimmung und der Handelssignale daher eine "Gut"-Bewertung.