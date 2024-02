Sprocomm Intelligence Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Sprocomm Intelligence diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Auswirkungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen rund um Sprocomm Intelligence stark diskutiert. Alles in allem ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Wichtige Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. Bei Sprocomm Intelligence konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Sprocomm Intelligence als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Sprocomm Intelligence-Aktie beträgt 54,61, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert liegt bei 60,29, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sprocomm Intelligence-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2,12 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,54 HKD liegt somit deutlich darunter (Unterschied -27,36 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2,36 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-34,75 Prozent Abweichung). Somit erhält die Sprocomm Intelligence-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.