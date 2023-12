Sprocomm Intelligence Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Aktuell liegt der RSI der Sprocomm Intelligence bei 69,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 57,21 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Sprocomm Intelligence war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sprocomm Intelligence derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,84 HKD, während der Aktienkurs bei 2,8 HKD liegt, was einer Abweichung von +52,17 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,12 HKD, was einer Abweichung von -10,26 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen festgestellt werden. Weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz wurden signifikante Veränderungen verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung der Sprocomm Intelligence Aktie als "Neutral" führt.