Sprocomm Intelligence Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Sprocomm Intelligence-RSI liegt bei 50,93, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 68,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Sprocomm Intelligence auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung der Aktie als "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Sprocomm Intelligence ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +19,07 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sprocomm Intelligence-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,94 HKD mit dem aktuellen Kurs (2,31 HKD) vergleicht. Damit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so beträgt dieser aktuell 2,87 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-19,51 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.