Sprint Bioscience AB Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Sprint Bioscience wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 72,06 Punkten, was darauf hinweist, dass Sprint Bioscience überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 57,22, was bedeutet, dass Sprint Bioscience hier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die gleitende Durchschnittskurs der Sprint Bioscience beträgt 1,22 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,585 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +29,92 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,79 SEK, was einer Distanz von -11,45 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Sprint Bioscience war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingeschätzt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält Sprint Bioscience auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.