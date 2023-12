Sprint Bioscience AB Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sprint Bioscience-Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 76, während der RSI der letzten 25 Tage bei 68,94 liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Die Anleger-Stimmung bei Sprint Bioscience ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den letzten Wochen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +28,88 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch bei 1,84 SEK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.