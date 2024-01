Sprinklr Aktie: Kein Grund zur Sorge!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Sprinklr in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. Über Sprinklr wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Sprinklr beträgt 45,61, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 65, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für den RSI.

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, erhält Sprinklr insgesamt ein "Gut". Von den Analysten gibt es 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten für Sprinklr bei 14 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 18,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Sprinklr-Aktie beträgt aktuell 13,51 USD für die letzten 200 Handelstage, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 11,8 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,62 USD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sprinklr basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.