Sprinklr Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sprinklr ist laut Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Sprinklr konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Es gab keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Sprinklr eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sprinklr-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,38 und ein Wert für den RSI25 von 64,92, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sprinklr insgesamt 4 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 14 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 16,28 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält Sprinklr auf Basis des Anleger-Sentiments, des Sentiments und des Buzz, des Relative Strength-Index und der Analysteneinschätzung eine "Gut"-Bewertung.