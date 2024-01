Spring Valley Acquisition Registered (A) Aktie: Knallt es bald?

In den letzten zwei Wochen wurde Nuscale Power von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nuscale Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,14 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,86 USD weicht somit um -53,42 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,04 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Nuscale Power-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13,25 USD, was eine Steigerung um 363,29 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (2,86 USD) bedeuten würde. Daher erhalten die Aktien eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nuscale Power-Aktie liegt bei 81, was auf eine Überbewertung hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis (46,95) hingegen zeigt weder Über- noch Unterbewertung an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach der RSI-Analyse für Nuscale Power.