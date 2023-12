Spring Valley Acquisition Registered (A) Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten Wochen gab es bei Nuscale Power keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Das Stimmungsbild wurde als neutral bewertet, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nuscale Power liegt bei 58,97 und der RSI25 bei 36,71, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Dieser Index bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen auf einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen und bewertet Werte zwischen 0-30 als "überverkauft" und 70-100 als "überkauft".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Nuscale Power 2 mal mit "Gut" bewertet, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 289,71 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 13,25 USD.

Eine Analyse des Anleger-Sentiments zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Nuscale Power besonders positiv diskutiert wurde. Allerdings wurden in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Nuscale Power basierend auf dem Sentiment und Buzz, dem Relative Strength-Index, der Analysteneinschätzung und dem Anleger-Sentiment.