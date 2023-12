Spring Airlines Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Spring Airlines ist in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Spring Airlines liegt bei 58,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 59,89 liegt. Beide Werte führen zur Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Spring Airlines eine Rendite von -13,88 Prozent auf, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Fluggesellschaften" verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,51 Prozent, wobei Spring Airlines mit -14,39 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, um eine Einschätzung zu treffen. Der GD200 von Spring Airlines liegt bei 57,23 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 50,36 CNH liegt, was einer Abweichung von -12 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 52,03 CNH weist eine Abweichung von -3,21 Prozent auf. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" in der technischen Analyse.