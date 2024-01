Spring Airlines Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Spring Airlines wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Spring Airlines wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 6 Tagen dominierten positive Themen, während an 5 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Spring Airlines im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,87 Prozent erzielt, was 22,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt -0,44 Prozent, und Spring Airlines liegt aktuell 21,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Spring Airlines beläuft sich auf 34,72, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".