SpringWorks Therapeutics-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie von Springworks Therapeutics wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Innerhalb eines Monats gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 66,33 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 34,68 USD eine erwartete Kursentwicklung von 91,27 Prozent ergibt, was erneut zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Springworks Therapeutics.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für die Aktie. Der RSI liegt aktuell bei 7,42, was als überverkauft eingestuft wird, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Bezogen auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die längerfristige Betrachtung eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung des Unternehmens und somit eine Gesamteinstufung der Aktie von Springworks Therapeutics als "Neutral" basierend auf der Anlegerstimmung.