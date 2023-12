SpringWorks Therapeutics Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Für Springworks Therapeutics gibt es von Analysten in den letzten zwölf Monaten 3 positive Bewertungen, keine neutralen und keine negativen Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen für die Aktie sind positiv, wobei die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 66,33 USD, was einem möglichen Anstieg der Aktie um 110,58 Prozent entspricht.

Ein weiteres positives Signal erhält die Springworks Therapeutics-Aktie vom Relative Strength Index (RSI), der bei einem Niveau von 27,95 eine positive Einschätzung liefert. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Stimmung in sozialen Medien bezüglich Springworks Therapeutics ist größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung jedoch als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine positive Bewertung hin.

Insgesamt erhält die Springworks Therapeutics-Aktie somit durchweg positive Einschätzungen, sowohl von Analysten, als auch aus technischer Sicht und bezüglich der Stimmung in sozialen Medien.