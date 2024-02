SpringWorks Therapeutics Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Aktienanalyse von Springworks Therapeutics zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich waren, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt erhielt das Unternehmen 4 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 30,78 Prozent hin, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 29,54 USD liegt, was als positiv bewertet wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +31,34 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt deutet die Analyse der weichen Faktoren darauf hin, dass Springworks Therapeutics eine positive Bewertung erhält.