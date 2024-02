SpringWorks Therapeutics Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Springworks Therapeutics herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 40,78 Punkten, was darauf hinweist, dass Springworks Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 36,98 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Aktie von Springworks Therapeutics in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen verzeichnete. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Gut" für die Springworks Therapeutics-Aktie, mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch für den vergangenen Monat fällt die Analysteneinschätzung mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen positiv aus. Das Kursziel der Analysten liegt bei 68,5 USD, was auf eine zukünftige Performance von 41,3 Prozent im Vergleich zum derzeitigen Kurs von 48,48 USD hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Springworks Therapeutics führt.