SpringWorks Therapeutics Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Springworks Therapeutics eingestellt waren. Es gab 11 positive und ein negatives Stimmungsbild, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Springworks Therapeutics daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Springworks Therapeutics. Daher bewerten wir das Sentiment und den Buzz als "Neutral". Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) von Springworks Therapeutics liegt aktuell bei 30,11 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird für den RSI eine Einstufung von "Gut" vergeben.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Springworks Therapeutics-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie mit einem "Gut"-Rating in der technischen Analyse.